Orne . De 7 à 18 ans. Encadré par Joffrey Pilon (professionnel de golf – enseignant), membre PGA France. Cours collectifs de mars à novembre :

• Groupe confirmés : le samedi (10h30-12h).

• Groupe loisirs : le samedi (14h-15h30).

• Groupe débutants : le samedi (15h30-17h).

• Minimum 4 et maximum 8 enfants par groupe.

• Tarif : 220 € par enfant pour l’année + 13€ licence FFG (obligatoire). pilonjoffrey@neuf.fr +33 6 89 33 66 90 Bagnoles de l’Orne Normandie

