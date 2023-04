Tir à l’arc découverte + concours 5 flèches Avenue de la Ferté Macé, 15 août 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Saurez-vous tirer dans le mille ?

Notre animateur diplômé vous initiera à cette discipline millénaire en toute sécurité ! Munis de vos arcs et flèches, vous tenterez d’atteindre le cœur de la cible comme des Robin des Bois modernes.

• Dès 10 ans

• Inscription avant 11h30 (de 4 à 12 adultes ou 10 enfants).

• Tarif : 2 € les 20 minutes.

• Encadré par un moniteur diplômé. Matériel fourni. Prévoir tenue de sport.

• Activité de plein air soumise aux conditions météo. Renseignement auprès de l’Office de Tourisme 02 33 37 85 66..

2023-08-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-15 18:00:00. .

Avenue de la Ferté Macé Pas de tir

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Can you hit the bull’s eye?

Our qualified instructor will introduce you to this ancient discipline in complete safety! Equipped with your bows and arrows, you will try to hit the heart of the target like a modern Robin Hood.

– From 10 years old

– Registration before 11:30 am (from 4 to 12 adults or 10 children).

– Price: 2 € for 20 minutes.

– Supervised by a qualified instructor. Equipment provided. Please bring sportswear

– Outdoor activity subject to weather conditions and sanitary rules in force (outdoors). The sanitary pass is mandatory for adults. Information from the Tourist Office 02 33 37 85 66.

¿Puedes dar en el blanco?

Nuestro instructor cualificado le iniciará en esta disciplina milenaria con total seguridad Armados con sus arcos y flechas, intentarán dar en el corazón de la diana como un Robin Hood moderno.

a partir de 10 años

inscripción antes de las 11:30 h (de 4 a 12 adultos o 10 niños).

precio: 2 € por 20 minutos.

supervisado por un instructor cualificado. Material proporcionado. Se ruega traer ropa deportiva.

actividad al aire libre sujeta a las condiciones meteorológicas. Información en la Oficina de Turismo 02 33 37 85 66.

Können Sie einen Schuss ins Schwarze abgeben?

Unser diplomierter Animateur führt Sie in diese jahrtausendealte Disziplin ein, und das in aller Sicherheit! Mit Pfeil und Bogen ausgestattet, werden Sie wie ein moderner Robin Hood versuchen, das Ziel zu treffen.

ab 10 Jahren

anmeldung bis 11:30 Uhr (von 4 bis 12 Erwachsenen oder 10 Kindern).

? 2 ? pro 20 Minuten.

? von einem diplomierten Lehrer betreut. Material wird zur Verfügung gestellt. Sportkleidung vorsehen.

? wetterabhängige Aktivität im Freien. Informationen beim Fremdenverkehrsamt 02 33 37 85 66.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme