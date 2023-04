Tir à l’arc : initiation pour les grands Complexe tennistique Maxime Merlin, 5 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Savez-vous tirer dans le mille ? Notre animateur diplômé vous initie à cette discipline millénaire en toute sécurité ! Munis de vos arcs et flèches, tentez d’atteindre le cœur de la cible comme des Robin des Bois modernes.

• À partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

• Encadrée par un moniteur diplômé. Matériel adapté fourni. En intérieur (complexe tennistique Bagnoles de l’Orne)

• Prévoir une tenue de sport..

2023-07-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-05 17:00:00. .

Complexe tennistique Maxime Merlin Rue plassard

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Can you shoot in the bull’s eye? Our qualified instructor will introduce you to this ancient discipline in complete safety! Equipped with your bows and arrows, try to hit the heart of the target like a modern Robin Hood.

– From 10 years old. Reservation required before 11:30 am the same day.

– Supervised by a qualified instructor. Adapted equipment provided. Outdoor or indoor (archery range or tennis club, depending on weather conditions)

– Activity subject to health regulations in force

– Please bring sportswear.

¿Sabes dar en la diana? Nuestro instructor cualificado le iniciará en esta disciplina milenaria con total seguridad Armados con sus arcos y flechas, intenten dar en el corazón de la diana como un Robin Hood moderno.

a partir de 10 años. Reserva obligatoria antes de las 11:30 h del mismo día.

supervisado por un instructor cualificado. Se proporciona material adecuado. En pista cubierta (complejo de tenis de Bagnoles de l’Orne)

traer ropa deportiva.

Wissen Sie, wie man ins Schwarze schießt? Unser diplomierter Animateur führt Sie in diese jahrtausendealte Disziplin ein, und das in aller Sicherheit! Mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, versuchen Sie, wie ein moderner Robin Hood das Ziel zu treffen.

ab 10 Jahren. Reservierung bis 11:30 Uhr am selben Tag erforderlich.

betreuung durch einen diplomierten Lehrer. Angepasstes Material wird bereitgestellt. Indoor (Tenniskomplex Bagnoles de l’Orne)

? sportliche Kleidung mitbringen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme