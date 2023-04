Fête de la Musique Jardins du lac et place Méliodon, 21 juin 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

• De 15h00 à 17h30 – Jardins du Lac Yoga et sonothérapie PADMA

À l’occasion de la journée internationale du yoga et de la fête de la musique, le studio de yoga et sonothérapie Padma propose un cours de yoga en plein air de 15h00 à 16h30, pour tous les âges, dès 15 ans, et tous les niveaux.

Ce cours sera suivi d’un voyage sonore multi instrumental (gong, bols de cristal, diapasons) pour une relaxation profonde de 16h30 à 17h30.

Il est possible de participer à un seul évènement ou les deux. Ouvert à tous (à partir de 15 ans). 15 personnes maximum.

Renseignement et inscription Morgane Leygue-Nicolas 06 95 94 59 62

• À 18h30 – Jardins du Lac Chansons humoristico-poético-alternatifs : Cyrarno du Patelin

Des textes humoristico-poético-alternatifs, une voix, une guitare, une pédale capturant les sons et quelques improbables instruments : bienvenue dans l’univers unique de Cyrarno du Patelin.

L’épouvantail-troubadour nous entraîne à travers ses compositions dans un voyage kaléidoscopique où la chanson s’affranchit de la barrière des styles et où, si le mot est roi, la musique n’en demeure pas moins reine. S’ensuit une prestation hétéroclite à l’instar de l’être humain, tantôt grave ou drôle, poétique ou crue, engagée ou futile…

A découvrir d’urgence avant la fin du réchauffement climatique !

Cyrarno du Patelin, sur les chemins de la musique et des rencontres, a croisé un bon nombre de scènes professionnelles, des résidences, un concert à La Luciole, une victoire au tremplin « Les vitrines de Flers » en 2016, une première partie d’Oldelaf au Tetris en 2018 et deux albums autoproduits grâce à du crowdfounding. Soutenu par La Luciole, Alpement Scène, Radar Musiques et Le Rave, nul doute que Cyrarno du Patelin, à l’aide de ses compositions décalées, ne puisse clamer plus fort encore son amour et son art de la chanson à texte ; en diffusant plus largement sa poésie, son humour et ses alternatives devant un public grandissant…

• À 21h00 – Place Méliodon Folk-Rock / Cajun / Country-Blues : Soufflant Manchot

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot, propose un set acoustique gorgé de références folk bigarrées.

Chansons traditionnelles anglo-saxonnes, valses du bayou de Louisiane, country-blues des Appalaches, pop entendue dans les clubs de Londres ou de Sydney, parfois en anglais, souvent en français, c’est tout un monde de musique populaire transatlantique qui se bouscule au sein d’un répertoire coloré et énergique. Pour mettre en valeur ce patrimoine populaire, Soufflant Manchot sort de sa malle une guitare acoustique, une grosse caisse et une collection d’harmonicas de tout poil et vous embarque pour une virée folk aux accents très rock.

Influences : Zachary Richard, Billy Bragg, the Pogues, Chris Jagger, Mama Rosin, the Revelers, Geraint Watkins, Nick Lowe, Chris Bailey…

Philippe Géhanne : chant / harmo / guitare / percussions.

2023-06-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Jardins du lac et place Méliodon

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



? 3:00 to 5:30 pm – Jardins du Lac Yoga and Sound Therapy PADMA

On the occasion of International Yoga Day and the Fête de la Musique, the Padma Yoga and Sound Therapy Studio is offering an outdoor yoga class from 3:00 to 4:30 pm, for all ages, from 15 years old, and all levels.

This class will be followed by a multi-instrumental sound journey (gong, crystal bowls, tuning forks) for a deep relaxation from 4:30 to 5:30 pm.

It is possible to participate in one or both events. Open to all (from 15 years old). 15 people maximum.

Information and registration Morgane Leygue-Nicolas 06 95 94 59 62

? At 6:30 pm – Jardins du Lac Humorous-poetic-alternative songs : Cyrarno du Patelin

Humorous-poetic-alternative texts, a voice, a guitar, a pedal capturing the sounds and some improbable instruments: welcome to the unique universe of Cyrarno du Patelin.

The scarecrow-troubadour takes us through his compositions in a kaleidoscopic journey where the song frees itself from the barrier of styles and where, if the word is king, the music remains no less queen. A heterogeneous performance follows, just like the human being, sometimes serious or funny, poetic or raw, committed or futile…

To discover urgently before the end of the global warming!

Cyrarno du Patelin, on the paths of music and encounters, has crossed a good number of professional stages, residencies, a concert at La Luciole, a victory at the springboard « Les vitrines de Flers » in 2016, an opening act for Oldelaf at the Tetris in 2018 and two self-produced albums through crowdfounding. Supported by La Luciole, Alpement Scène, Radar Musiques and Le Rave, there is no doubt that Cyrarno du Patelin, with the help of his offbeat compositions, can only proclaim even more loudly his love and art of text-based song; spreading his poetry, humor and alternatives more widely in front of a growing audience…

? At 9:00 pm – Place Méliodon Folk-Rock / Cajun / Country-Blues : Soufflant Manchot

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot, offers an acoustic set full of colourful folk references.

Traditional Anglo-Saxon songs, Louisiana bayou waltzes, Appalachian country-blues, pop music heard in London or Sydney clubs, sometimes in English, often in French, it’s a whole world of transatlantic folk music that jostles within a colorful and energetic repertoire. To highlight this popular heritage, Soufflant Manchot takes out of his trunk an acoustic guitar, a bass drum and a collection of harmonicas of all kinds and takes you on a folk trip with a rock accent.

Influences : Zachary Richard, Billy Bragg, the Pogues, Chris Jagger, Mama Rosin, the Revelers, Geraint Watkins, Nick Lowe, Chris Bailey…

Philippe Géhanne : vocals / harmo / guitar / percussions

? 15:00 a 17:30 – Jardins du Lac Yoga y sonoterapia PADMA

Con motivo del Día Internacional del Yoga y de la Fiesta de la Música, el estudio de yoga y sonoterapia Padma propone una clase de yoga al aire libre de 15:00 a 16:30, para todas las edades, a partir de 15 años, y todos los niveles.

Esta clase irá seguida de un viaje sonoro multiinstrumental (gong, cuencos de cristal, diapasones) para una relajación profunda de 16:30 a 17:30.

Es posible participar en uno o en ambos eventos. Abierto a todos (a partir de 15 años). máximo 15 personas.

Información e inscripciones Morgane Leygue-Nicolas 06 95 94 59 62

? A las 18.30 h – Jardins du Lac Canciones humorístico-poéticas-alternativas : Cyrarno du Patelin

Textos humorísticos, poéticos y alternativos, una voz, una guitarra, un pedal para captar sonidos y algunos instrumentos improbables: bienvenidos al universo único de Cyrarno du Patelin.

El espantapájaros-trovador nos lleva en un viaje caleidoscópico a través de sus composiciones, donde la canción se libera de la barrera de los estilos y donde, si la palabra es la reina, la música no lo es menos. Lo que sigue es un espectáculo heterogéneo, como el ser humano, a veces serio o divertido, poético o crudo, comprometido o fútil…

¡A descubrir urgentemente antes de que acabe el calentamiento global!

Cyrarno du Patelin, en el camino de la música y los encuentros, ha atravesado un buen número de escenarios profesionales, residencias, un concierto en La Luciole, una victoria en el trampolín « Les vitrines de Flers » en 2016, telonero de Oldelaf en Tetris en 2018 y dos álbumes autoproducidos gracias al crowdfounding. Apoyado por La Luciole, Alpement Scène, Radar Musiques y Le Rave, no cabe duda de que Cyrarno du Patelin, con la ayuda de sus estrafalarias composiciones, podrá proclamar aún más alto su amor y su arte por las canciones de texto; difundiendo más ampliamente su poesía, su humor y sus alternativas ante un público cada vez más numeroso….

? A las 21.00 h – Place Méliodon Folk-Rock / Cajun / Country-Blues : Soufflant Manchot

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot, ofrece un set acústico lleno de coloridas referencias folclóricas.

Canciones tradicionales anglosajonas, valses del bayou de Luisiana, country-blues de los Apalaches, pop escuchado en los clubes de Londres o Sydney, a veces en inglés, a menudo en francés, todo un mundo de música folk transatlántica se agita en un repertorio colorista y enérgico. Para poner de relieve este patrimonio popular, Soufflant Manchot saca de su baúl una guitarra acústica, un bombo y una colección de armónicas de todo el mundo y le lleva en un viaje folk con acento rock.

Influencias: Zachary Richard, Billy Bragg, the Pogues, Chris Jagger, Mama Rosin, the Revelers, Geraint Watkins, Nick Lowe, Chris Bailey…

Philippe Géhanne : voz / harmo / guitarra / percusiones

? Von 15.00 bis 17.30 Uhr – Jardins du Lac Yoga und Sonotherapie PADMA

Anlässlich des Internationalen Yogatags und des Musikfests bietet das Studio für Yoga und Klangtherapie Padma von 15.00 bis 16.30 Uhr einen Yogakurs im Freien an, der für alle Altersgruppen ab 15 Jahren und alle Niveaus geeignet ist.

Im Anschluss an diesen Kurs findet von 16:30 bis 17:30 Uhr eine multiinstrumentale Klangreise (Gong, Kristallklangschalen, Stimmgabeln) zur Tiefenentspannung statt.

Es ist möglich, nur an einer Veranstaltung oder an beiden teilzunehmen. Offen für alle (ab 15 Jahren). maximal 15 Personen.

Informationen und Anmeldung Morgane Leygue-Nicolas 06 95 94 59 62

? Um 18:30 Uhr – Jardins du Lac Humoristisch-poetisch-alternative Chansons: Cyrarno du Patelin

Humoristisch-poetisch-alternative Texte, eine Stimme, eine Gitarre, ein Pedal, das die Klänge einfängt, und einige unwahrscheinliche Instrumente: Willkommen in der einzigartigen Welt von Cyrarno du Patelin.

Der Vogelscheuchen-Troubadour führt uns mit seinen Kompositionen auf eine kaleidoskopische Reise, auf der das Lied die Stilbarriere durchbricht und das Wort zwar König ist, die Musik aber dennoch Königin bleibt. Es folgt eine Darbietung, die so heterogen ist wie der Mensch selbst, mal ernst oder lustig, poetisch oder roh, engagiert oder sinnlos…

Dringend vor dem Ende der globalen Erwärmung zu entdecken!

Cyrarno du Patelin hat auf den Wegen der Musik und der Begegnungen eine ganze Reihe professioneller Bühnen, Residenzen, ein Konzert in La Luciole, einen Sieg beim Sprungbrett « Les vitrines de Flers » 2016, einen Auftritt als Vorgruppe von Oldelaf im Tetris 2018 und zwei selbstproduzierte Alben dank Crowdfounding gekreuzt. Unterstützt von La Luciole, Alpement Scène, Radar Musiques und Le Rave, besteht kein Zweifel daran, dass Cyrarno du Patelin mithilfe seiner schrägen Kompositionen seine Liebe und Kunst des Text-Chansons noch lauter verkünden kann; indem er seine Poesie, seinen Humor und seine Alternativen vor einem wachsenden Publikum noch weiter verbreitet …

? Um 21.00 Uhr – Place Méliodon Folk-Rock / Cajun / Country-Blues: Soufflant Manchot (Einarmiger Bläser)

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot, präsentiert ein akustisches Set, das vollgepackt ist mit bunten Folk-Referenzen.

Traditionelle angelsächsische Lieder, Walzer aus dem Bayou von Louisiana, Country-Blues aus den Appalachen, Pop, der in den Clubs von London oder Sydney gehört wurde, manchmal auf Englisch, oft auf Französisch – es ist eine ganze Welt der transatlantischen Volksmusik, die sich in einem bunten und energiegeladenen Repertoire tummelt. Um dieses volkstümliche Erbe aufzuwerten, holt Soufflant Manchot eine akustische Gitarre, eine große Trommel und eine Sammlung von Mundharmonikas aus seinem Koffer und nimmt Sie mit auf eine Folk-Reise mit sehr rockigen Akzenten.

Einflüsse: Zachary Richard, Billy Bragg, the Pogues, Chris Jagger, Mama Rosin, the Revelers, Geraint Watkins, Nick Lowe, Chris Bailey…

Philippe Géhanne: Gesang / Harmo / Gitarre / Perkussion

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme