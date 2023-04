Visite guidée quartier Belle Epoque 1 Boulevard Paul Chalvet, 29 avril 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Balade dans le quartier Belle Epoque, à la découverte de l’architecture de villégiature de la fin 19ème. Le quartier était apprécié par la bourgeoisie de l’époque pour le charme et l’élégance de ses villas, il est caractérisé par l’utilisation de matériaux locaux et par l’emploi de couleurs rappelant les éléments naturels : le tout obéissant à un cahier des charges très strict.

Départ: Départ place du Général de Gaulle. Durée: 1h à 1h30. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : facile

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 20)

2023-04-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-29 16:00:00. .

1 Boulevard Paul Chalvet Quartier Belle Epoque

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Stroll through the Belle Epoque district, discovering the resort architecture of the late 19th century. The district was appreciated by the bourgeoisie of the time for the charm and elegance of its villas, it is characterized by the use of local materials and by the use of colors reminiscent of natural elements: the whole obeying a very strict schedule of conditions

Departure: Tourist Office. Duration: 1 hour. Additional information: walking tour in the city – difficulty level: easy

Registration before 11:30 a.m. the same day at the Tourist Office

(min. 4 people / max 9)

Pasee por el barrio de la Belle Epoque y descubra la arquitectura de finales del siglo XIX. El barrio, apreciado por la burguesía de la época por el encanto y la elegancia de sus villas, se caracteriza por el uso de materiales locales y de colores que recuerdan a elementos naturales: todo ello obedece a un pliego de condiciones muy estricto

Salida: Salida de la Place du Général de Gaulle. Duración: de 1 hora a 1,5 horas. Información complementaria: visita a pie por la ciudad ? nivel de dificultad: fácil

Inscripción antes de las 11.30 horas del día en la Oficina de Turismo

(mín. 4 personas / máx. 20)

Spaziergang durch das Belle-Epoque-Viertel, um die Architektur der Ferienhäuser aus dem späten 19. Das Viertel wurde von der damaligen Bourgeoisie wegen des Charmes und der Eleganz seiner Villen geschätzt. Es zeichnet sich durch die Verwendung lokaler Materialien und durch die Verwendung von Farben aus, die an natürliche Elemente erinnern: Alles folgt einem sehr strengen Pflichtenheft

Start: Start am Place du Général de Gaulle. Dauer: 1 bis 1,5 Stunden. Zusätzliche Informationen: Fußweg in der Stadt ? Schwierigkeitsgrad: leicht

Anmeldung vor 11:30 Uhr am selben Tag im Fremdenverkehrsamt

(min. 4 Personen / max. 20)

