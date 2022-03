Festival Culturissimo : Rencontre-lecture de Toute la famille Ensemble avec l’auteur, Xavier de Moulins Casino de bagnoles de l’Orne Bagnoles-de-l'Orne Catégories d’évènement: Bagnoles-de-l'Orne

Orne

Festival Culturissimo : Rencontre-lecture de Toute la famille Ensemble avec l’auteur, Xavier de Moulins Casino de bagnoles de l’Orne, 29 avril 2022 20:00, Bagnoles-de-l'Orne. Vendredi 29 avril, 20h00 Sur place Entrée libre Le Casino de Bagnoles de l’Orne accueillera le 29 avril prochain à 20h00 une rencontre-lecture de Toute la famille Ensemble avec l’auteur, Xavier de Moulins. Les espaces culturels Leclerc produisent et organisent le festival Culturissimo qui comporte lectures, concerts et concerts littéraires gratuits dans toute la France. Dans ce cadre, Le Casino de Bagnoles de l’Orne accueillera le 29 avril prochain à 20h00 une rencontre-lecture de Toute la famille Ensemble avec l’auteur, Xavier de Moulins. Les fidèles du 19:45 le retrouvent chaque soir sur M6 depuis 2006 pour le journal télévisé, et tous les week-ends dans 66 minutes. Avant cela, il avait été chroniqueur pour La Maison des Maternelles sur France 5 et Nous ne sommes pas des anges sur Canal +. Le présentateur Xavier de Moulins est ainsi une figure incontournable du paysage télévisuel français… mais pas que : il est aussi un écrivain prolifique, auteur, entre autres, de La Vie sans toi (JC Lattès, 2019), Le petit chat est mort (Flammarion, 2020) ou encore Un coup à prendre (Au diable Vauvert, 2011), porté à l’écran par Cyril Gelblat en 2016 sous le titre Tout pour être heureux (chez lui, tous les chemins mènent à la télé). Dans son dernier roman, Toute la famille ensemble (Flammarion), il nous offre une comédie familiale incandescente, auprès de l’excentrique Paprika, ses enfants, ses petits-enfants, son ex-mari et sa (jeune) nouvelle épouse réunis pour la traditionnelle fête du printemps. Une galerie de personnages à découvrir de toute urgence lors de cette rencontre avec Xavier de Moulins au Casino de Bagnoles de l’Orne. Casino de bagnoles de l’Orne 6 Av. Robert Cousin, 61140 Bagnoles de l’Orne 61140 Bagnoles-de-l’Orne Orne vendredi 29 avril – 20h00 à 21h00

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Bagnoles-de-l'Orne, Orne Autres Lieu Casino de bagnoles de l'Orne Adresse 6 Av. Robert Cousin, 61140 Bagnoles de l'Orne Ville Bagnoles-de-l'Orne lieuville Casino de bagnoles de l'Orne Bagnoles-de-l'Orne Departement Orne

