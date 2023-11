Patty’s Got a Gun THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 22 mars 2024, BAGNEUX.

Patty’s Got a Gun THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Patty’s got a gun propose une réécriture pop et poétique de l’histoire de Patricia Hearst, américaine, fille de milliardaire, enlevée dans les années 70 par l’Armée de Libération Symbionaise, et finalement ralliée à la cause de ces anarchistes américains.OKTO est une jeune compagnie émergente et engagée qui privilégie l’écriture au plateau et pratique plutôt un « théâtre de l’adresse », genre de théâtre de tréteau contemporain. Laora Climent prend parti pour les perdants, les anonymes, les oubliés ; elle construit sa ligne dramaturgique en inventant la « légende des vaincus » sur laquelle les comédien.ne.s travaillent en improvisation. C’est dans ce travail collectif de troupe que se sont construites les deux pièces que nous consacrons au collectif OKTO. Patty’s got a gun propose une réécriture pop et poétique de l’histoire de Patricia Hearst, américaine, fille de milliardaire, enlevée dans les années 70 par l’Armée de Libération Symbionaise, et finalement ralliée à la cause de ces anarchistes américains.A partir de 14 ans.Durée de la pièce : 2h20Sans entracte. Distribution : Laura Boisaubert, Léonard Boissier, Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Hoël Le Corre, Lymia Vitte en alternance avec MaImouna Bâ et Manon PreterreInformation d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Alexandra Hernandez, Hoël le Corre, Laura Boisaubert Alexandra Hernandez, Hoël le Corre, Laura Boisaubert

Votre billet est ici

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

21.5

EUR21.5.

Votre billet est ici