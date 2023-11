Des Femmes et des Pagnes THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 9 mars 2024, BAGNEUX.

Au départ de ce projet, il y a les hasards de la rencontre : un groupe d’associations – dont Bagneux au Féminin – nous ayant demandé la mise à disposition du théâtre pour une initiative à l’occasion du 8 mars 2023, nous l’avons acceptée… Et nous avons découvert une véritable pépite : un défilé de « Tissus Pagnes » qui nous vient de l’Afrique et que nous voulons partager ! Mais connaissez-vous le pagne ? Cette pièce de toile de coton s’est érigée en véritable moyen d’expression pour les femmes d’Afrique, les motifs qui la composent formant un langage, dont la signification va du quotidien aux revendications politiques. Au Cameroun et dans d’autres pays d’Afrique, chaque 8 mars un pagne est produit et porté au niveau national. Comme un millésime, sur chaque tissu est inscrit son année de production et les revendications portées par les femmes.

