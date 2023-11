Révolution Romantique THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 8 mars 2024, BAGNEUX.

Révolution Romantique THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Avec ce nouveau seul en scène, Lauréline Kuntz, dresse le portrait drôle et excentrique d’une femme du XXIème siècle. La lauréate du Prix « Nouveau Talent Humour » 2021 de la SACD, également connue pour son débit de paroles hors-norme, nous invite à une plongée délirante dans les mots et les mille facettes d’une identité, la sienne – mais la nôtre aussi – éclairée par des considérations philosophico-féministes. D’une « dyslexie avec défaut de porno-ciation» à un accouchement de diva façon spectacle slam en passant par les tribulations d’une provinciale dans le monde de l’art… Lauréline Kuntz enchaîne les portraits d’une galerie de personnalités hautes en couleurs. Ses évocations sur-vitaminées, mélangeant les anecdotes et les époques, où pour la première fois elle parle à la première personne, touchent à l’universel. Information d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie Aubrac Numéro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Lauréline Kuntz

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

