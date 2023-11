Vous Avez Dit Classique ? THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX Catégories d’Évènement: Bagneux

La nouvelle proposition de l'Orchestre national d'Île-de-France, formation de quatre-vingt-quinze musiciens permanents dont la mission est de faire rayonner le répertoire symphonique sur le territoire, met Mozart et Haydn à son programme. Ces deux grands compositeurs ont en commun d'avoir été deux grands maîtres admirés de l'Europe entière. Leur musique symphonique émerveille les publics de tous pays.A partir de 14 ans.Durée de la pièce : 2h20Sans entracte. Distribution : Laura Boisaubert, Léonard Boissier, Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Hoël Le Corre, Lymia Vitte en alternance avec MaImouna Bâ et Manon PreterreInformation d'accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Orchestre National d'Ile de France THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine 30.25

Détails Catégories d'Évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu THEATRE VICTOR HUGO - BAGNEUX Adresse 14, AVENUE VICTOR-HUGO Ville BAGNEUX Departement Hauts-de-Seine

