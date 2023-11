Ca s’Peut Pas ! THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 7 février 2024, BAGNEUX.

Ca s’Peut Pas ! THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 14:30 (2024-02-07 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. La compagnie du Théâtre du Menteur, emmenée par François Chaffin, revient avec sa nouvelle création. Ça s’peut pas ! s’inspire du constat que nous pouvons tous faire : à notre époque hyper-connectée, le temps que nous passons sur nos écrans limite notre pouvoir imaginatif, au profit d’un divertissement formaté. Les enfants sont particulièrement touchés par le phénomène. Alternant la narration contée, monologue ou dialogues, bruitage et création visuelle, le spectacle ressemble à une épopée, animée par trois « laborantins de l’imaginaire », qui créent au plateau en direct et les univers sonores et visuels d’une folle échappée dont le personnage principal, « Elle », est l’héroïne. D’une grande poésie, très inspirée, la pièce est une formidable sensibilisation aux vertus de la lenteur, de la divagation, au plaisir d’inventer du merveilleux à partir de peu, voire de rien.A partir de 8 ans.Sans entracte. Information d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 François Chaffin François Chaffin

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

21.5

EUR21.5.

