Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Pour votre Bien est une dystopie loufoque qui porte un regard satirique sur l’omniprésence de la peur dans nos vies.descriptif:Pour votre Bien est une dystopie loufoque qui porte un regard satirique sur l’omniprésence de la peur dans nos vies. Thriller cartoonesque, la pièce met en scène des agents de gouvernement cyniques et zélés, enchaînant les aphorismes et les vérités toutes faites, usant d’anglicisme et de références désuètes, qui tentent de convaincre une femme des vertus de la peur. Poème mêlant corps en mouvement, sens et sons, le spectacle joue sur le kitsch et l’esthétique des séries B, les codes du cinéma d’horreur et de science-fiction, parodie les codes narratifs des flux d’informations en continu, pour troubler notre perception du réel, et créer, avec une bonne dose d’humour, un sentiment d’étrangeté par rapport au monde qui nous entoure, de nature à réveiller les esprits. Pour notre plus grand bien. A partir de 12 ans.Durée de la pièce : 1h30Sans entracte. Distribution : RAchi Afsahi, Cosette Dubois, Dorothée Malfoy-Noël, Déborah Paunot, Simon PierzchlewiczInformation d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Rachi Afsahi, Cosette Dubois, Dorothée Malfoy-Noël Cosette Dubois, Dorothée Malfoy-Noël

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

