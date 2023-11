Mary Halvorson THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 19 janvier 2024, BAGNEUX.

Mary Halvorson THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 30.25 à 30.25 euros.

La guitariste et compositrice Mary Halvorson partenaire de jeu des plus grand.e.s de la scène internationale du jazz et des musiques improvisées, n’est plus à présenter. Dès qu’elle se produit, elle n’a de cesse de repousser les limites de son art. Décrite comme « un phénomène tel qu’il en existe peu par génération », « un talent singulier », « l’une des guitaristes les plus excitantes et originales du jazz » ou encore « l’un des chefs d’orchestre les plus formidables d’aujourd’hui » … Elle est encensée par les plus grands critiques de la presse américaine. Amaryllis présente ses nouvelles compositions, écrites pour son nouveau sextet, musiciens et musiciennes de tous âges, confirmés ou choisis parmi les grands espoirs de la nouvelle génération. Pour les amoureux du genre, à ne louper sous aucun prétexte ! Tout Public Information d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie Aubrac Numéro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Mary Halvorson

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

