Les Gardiennes THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 12 janvier 2024, BAGNEUX.

Les Gardiennes THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2023-12-12 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Après une création au TQI en novembre 2022 et une tournée dans toute la France, Les Gardiennes reviennent à Ivry pour notre plus grand plaisir. Ces gardiennes sont fées et sorcières. Une odyssée fantastique à la frontière de la folie. La vieillesse, elles en jouent, elles en rient, elles l’assument. Elles font partie de ces héroïnes du quotidien. Le temps les a délivrées des hésitations, des séductions, des complications qu’on se crée à soi-même. Les gardiennes se sont retrouvées pour aider Rose qui a perdu la mobilité et la parole. Et voici que dans cette organisation bien huilée débarque Victoria, la fille de Rose, avec son pragmatisme. Le choc est violent et autour de Rose une lutte s’engage. Victoria deviendra-t-elle une gardienne ? Sera-t-elle à la hauteur ? Le noeud du tisserand ne peut se défaire, le noeud familial non plus. Alors il faudra que chacune évolue pour tisser de nouveaux desseins dans le réel et dans l’imaginaire. Texte et mise en scène : Nasser Djemaï Avec : Claire Aveline, Coco Felgeirolles, Martine Harmel, Sophie Rodrigues, Chantal Trichet. Durée : 2h. A partir de 14 ans Claire Aveline, Nasser Djemaï, Sophie Rodrigues, Chantal Trichet

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

