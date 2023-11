Nulle Part est un Endroit THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 21 décembre 2023, BAGNEUX.

Nulle Part est un Endroit THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-12-21 à 20:30 (2023-12-21 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

On la connaît krumpeuse, avec Nulle part est un endroit nous allons aussi la découvrir conteuse. La chorégraphe Anne-Marie Van dite Nach, a imaginé cette conférence dansée pour nous partager un parcours atypique qui part des cercles à l’énergie puissante de la communauté krump et qui explore le Butôh, le flamenco, le kathakali indien ou encore les rituels chamaniques et voodou… Rien de ce qui peut faire dramaturgie corporelle échappe à sa curiosité. De ses débuts dans le monde du krump jusqu’à ses explorations de nouveaux territoires artistiques, voilà une conférence dansée qui intéresse hautement le Théâtre Victor Hugo, Scène des arts du geste ; le krump ne serait-il pas le petit dernier des multiples et transdisciplinaires « arts du geste » ? Dans le cadre du Festival d’Automne A partir de 12 ans Information d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie Aubrac Numéro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Nach

Votre billet est ici

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

21.5

EUR21.5.

