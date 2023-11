Nos Corps Empoisonnés THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 6 décembre 2023, BAGNEUX.

Nos Corps Empoisonnés THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. La pièce nous plonge dans l'histoire de Tran No Nga, vietnamienne engagée toute sa vie dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques… Jeune résistante dans le maquis pendant la guerre du Viêtnam, elle est exposée comme tant d'autres aux épandages américains de l'agent orange. Aujourd'hui, depuis la France où elle s'est établie, elle mène un procès historique contre les firmes agro-industrielles états-uniennes pour dénoncer les ravages de ce poison faits aux organismes et à la terre. Sur scène, la jeune actrice d'origine vietnamienne et japonaise Angélica-Kiyomi Tisseyre-Sékiné incarne cette « femme-monde » à la résistance exemplaire, non-encore démentie. La mise en scène de Marine Bachelot-Nguyen entrelace dans une très jolie scénographie texte, performance, images vidéo, pour nous entraîner de la guerre d'hier au combat d'aujourd'hui, de la grande Histoire à l'intimité de Tran No Nga.A partir de 15 ans.Durée de la pièce : 1h25Sans entracte. Mise en scène : Marine Bachelot Nguyen / Collectif Lumière d'aoûtDistribution : Angélica-Kiyomi Tisseyre-Sékiné. Avec la participation de Tran To Nga. Information d'accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

21.5

EUR21.5.

