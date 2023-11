Leila Duclos – Fille du Feu THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 1 décembre 2023, BAGNEUX.

Leila Duclos – Fille du Feu THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Fille de guitariste, bercée par la culture manouche, Leïla Duclos monte sur scène pour donner à entendre ce premier album de chansons originales, où elle révèle sa personnalité musicale. « Je joue et j’improvise », confie-t-elle, « avec la voix aux côtés des guitares, violon, et piano en variant les couleurs. Tout cela, tient à un fil conducteur, celui de la bonne voix à l’école du swing ». Album révélation, sélectionné par Jazz Magazine, en avril 2022, Fille du Feu, dans lequel Leïla Duclos assure les parties de guitare entourée de jazzmen de premier plan, dont Ninine Garcia et Médéric Collignon. Ce nouvel opus fait entrer dans son répertoire des chansons dont les thématiques – l’amour, la colère, l’idéal, le rêve – nous consument toutes et tous. Un concert fait pour ranimer la flamme.Information d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Leila Duclos Leila Duclos

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

