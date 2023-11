Flesh THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 23 novembre 2023, BAGNEUX.

Dans Flesh (Chair en anglais), la Cie belge Still Life met en jeu, en quatre récits brefs et sans paroles, la question du contact charnel, plutôt de son absence. Dans Flesh (Chair en anglais), la Cie belge Still Life met en jeu, en quatre récits brefs et sans paroles, la question du contact charnel, plutôt de son absence. La pièce évoque, avec humour et tendresse, la chair meurtrie, la chair à vif, la chair attendrie… en éternel manque de l’autre. Compagnie de théâtre gestuel, Still Life révèle à quel point le contact humain en chair et en os, nous est indispensable. Dans une période où plus personne n’ose toucher personne, voir Flesh est salutaire ! D’une fête d’anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de réalité virtuelle à une réunion de famille dans un café, les scènes se succèdent, parfois poignantes, parfois drôles : Flesh nous touche de façon vivifiante. Distribution : Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, Aurélie Mergola, Jonas Wertz Metteur en scène : Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola Durée de la pièce : 1h25 Tout Public Sans Entracte Aurélio Mergola, Muriel Legrand

