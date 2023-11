Immortels : Le Nid THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 19 novembre 2023, BAGNEUX.

Immortels : Le Nid THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Avec Le Nid la compagnie ADHOK interroge : « Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? ».A Bagneux, on se souvient encore du formidable Echappées Belles accueilli en espace public, dans le cadre de la Fête des Vendanges ! Avec Le Nid la compagnie ADHOK interroge : « Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? ».Au cœur du sujet : les 18/25 ans et leurs incertitudes, les perspectives, assombries par la complexité et la gravité des enjeux de notre monde. Mais par-delà les doutes, les craintes ou les angoisses, inévitablement attachées à cet âge de la vie, c’est la joie, le dynamisme et l’énergie que les comédiens de la compagnie incarnent avec brio, sur une musique joyeuse où cuivres et violons prédominent.Distribution: Doriane Moretus et Patrick DordoignePublic visé: En familleDurée de la pièce : 1h25Sans entracteInformation d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Patrick Dordoigne, Doriane Moretus

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

