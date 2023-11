La Nuit du Geste THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 11 novembre 2023, BAGNEUX.

Au fil du temps, c’est devenu un événement artistique du monde des Arts du Geste : la Nuit du Geste va de nouveau ouvrir la Biennale des arts du Mime et du Geste, pour sa 5e édition. Comme d’habitude, un apéro pour commencer, se dire bonjour, comment ça va, se retrouver avec bonheur… Et que la fête commence ! Une cinquantaine de compagnies vous entraîneront pour une nuit entière de performances ! Plusieurs plateaux se succèderont, dont un international et un dédié aux jeunes compagnies. La Nuit du Geste, c’est aussi une scène ouverte ; des ateliers, et plein d’autres surprises partout dans le théâtre, dedans et dehors. Évidemment on termine en dance floor : cette année, une couleur plutôt caliente. Et toujours le petit-dej’ offert avant de repartir aux aurores…! La Nuit du Geste

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

