Pour Votre Bien – Cie Hippocampe – Bagneux THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 8.1 à 8.1 euros.

C’EST POUR VOTRE BIENCIE HIPPOCAMPE Après Si tu n’étais pas de marbre accueilli en 2019, la Cie Hippocampe associée au TVH pour la deuxième année, revient avec un spectacle librement inspiré par le roman l’Installation de la Peur de l’auteur portugais, Rui Zink.La sonnette retentit dans l’appartement d’une femme vivant apparemment seule. Derrière la porte attendent deux agents du gouvernement chargés d’une mission patriotique : s’assurer que comme tout bon citoyen, elle a accepté la peur comme guide.À travers un récit fragmentaire, énoncé en voix off et composé d’histoires étranges, de rêves, de témoignages et de questions d’actualité, trois comédiennes interprètent cette histoire à travers des partitions chorégraphiques gestuées. Bizarre, bizarre…Création 2022Mis en scène Luis TorreãoDramaturgie Dorothée Malfoy-Noël et Luis TorreãoExtraits de textes Frères Grimm, Charles Perrault, Rui Zink et Compagnie HippocampeInterprétation Rachi Afsahi, Cosette Dubois, Dorothée Malfoy-Noël, Déborah Paunot et Luis Torreão Pour Votre Bien – Cie Hippocampe Cie Hippocampe, Luis Torreao

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

