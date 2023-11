Carolina Alabau & Elia Bastida Meraki MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE Catégories d’Évènement: Bagneux

Meraki est le premier album du duo formé par la pianiste Carolina Alabau et la violoniste saxophoniste Elia Bastida, toutes deux également chanteuses ; il fusionne les personnalités musicales de ses deux inspiratrices. L'une et l'autre sont dotées d'une solide expérience acquise notamment auprès du Sant Andreu Jazz Band ou du Quartet Mèlt. L'opus donne à entendre des versions très personnelles de chansons traditionnelles, de musique méditerranéenne, brésilienne, de bossa-nova ou de jazz, entre autres. Les deux jeunes étoiles montantes de la scène musicale barcelonaise ont également invité Marc Lopez à la guitare flamenca. Un dialogue entre musiciens d'où émerge une « complicité rare [et] émane une énergie unique en son genre qui enchante l'écoute ».

Carolina Alabau & Elia Bastida Meraki
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, 24 mars 2024, BAGNEUX.
Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

