Emmanuelle Legros & Tatanka Trio Forêts MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, 17 décembre 2023, BAGNEUX.

En langue sioux, Tatanka, signifie « bison ». C’est le nom choisi par le trio de jazz emmené par la trompettiste, autrice et compositrice, Emmanuelle Legros, et ses deux complices, le pianiste, Guillaume Lavergne, et le batteur, Corentin Quememer. Avec Forêts, Emmanuelle Legros revendique le fait de jouer un « jazz sioux » et de s’ouvrir vers de nouvelles contrées musicales aux espaces encore non défrichés. Douze titres composent ce nouvel opus aux longues lignes mélodiques claires. Jouant de contrastes les compositions pleines d’énergie, aussi sophistiquées que spontanées, sont revitalisantes à souhait.

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE BAGNEUX 4 rue Etienne Dolet Hauts-de-Seine

