LA NUIT DES ICARES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:30:00

fin : 2024-01-27 20:00:00

Le festival itinérant d’aventures humaines et aériennes !

Entrée gratuite – Les projections s’adressent à tous les publics, pratiquant le vol libre ou non.

« No Way » Icare de la réalisation de Jean-Baptiste Chandelier – « Du Vent dans la Gueule » Icare d’Or de Roland Roudneff – « Flying between Giants » hors palmarès de Thomas de Dorlodot – « The Girl that food Happiness » Icare de la presse de Timothy Parrant – « Merci Soleil » Icare du public de Franck Malleus – « L’Air de Rien » Icare des mômes et coup de cœur Icare de Icare de Gabriel Henot-Lefevre

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



