Les voix du Vallon – Festival d’art lyrique : Concert de gala BAGNERES-DE-BIGORRE, 12 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

La seconde édition du festival d’art lyrique de Bagnères-de-Bigorre.

Concert de gala, orchestre et voix.

2023-08-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-12 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The second edition of the lyric art festival of Bagnères-de-Bigorre.

Gala concert, orchestra and voices

Segunda edición del festival de arte lírico de Bagnères-de-Bigorre.

Concierto de gala, orquesta y voces

Die zweite Ausgabe des Opernfestivals in Bagnères-de-Bigorre.

Galakonzert, Orchester und Stimmen

