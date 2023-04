Marché de Bagnères de Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE, 5 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le marché hebdomadaire, l’un des plus animés du département, rassemble les artisans et producteurs qui font toute la richesse du terroir bagnérais et, plus largement, des Pyrénées..

2023-08-05 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-05 13:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE aux halles, allées des Coustous…..

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



An appointment not to be missed!

The weekly market, one of the liveliest in the department, brings together the craftsmen and producers who make up the richness of the Bagnères region and, more broadly, the Pyrenees.

Una cita ineludible

El mercado semanal, uno de los más animados del departamento, reúne a los artesanos y productores que conforman la riqueza de la región de Bagnères y, más ampliamente, de los Pirineos.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Der Wochenmarkt, einer der belebtesten des Departements, versammelt Handwerker und Produzenten, die den ganzen Reichtum der Region Bagnérais und im weiteren Sinne der Pyrenäen ausmachen.

