16ème Edition du Festival Piano Pic 2023 BAGNERES-DE-BIGORRE, 20 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

François René Duchâble & Alain Carré (Piano-Textes) :

Pianiste des extrêmes, François-René Duchâble a mené une carrière de concertiste avant de se lancer dans des façons radicalement différentes de servir la musique .

Musicien précoce, François-René Duchâble obtient son 1er Prix du CNSM de Paris à l’âge de 13 ans. Trois ans plus tard, lors du Concours Musical International Reine Elisabeth de Bruxelles, il est remarqué par Arthur Rubinstein qui le conseille et l’encourage. En 1973, une fois le Prix de la Fondation Sacha-Schneider en poche, il entame une carrière internationale qui le mène à travers le monde. Il est invité par de nombreux festivals : Lucerne, Salzbourg, Lockenhaus, Berlin, Londres et ses célèbres Proms.

En 1981, il reçoit le Grand Prix de l’Académie Charles Cros pour son interprétation des Etudes de Chopin.

En 1986, c’est pour l’enregistrement des œuvres concertantes de Poulenc qu’il est récompensé par le Grand Prix de l’Académie du Disque Français.

En 1996, et pendant trois ans de suite, il est élu Soliste Instrumental de l’Année aux Victoires de la Musique.

Musicien de la langue française, comédien et metteur en scène, Alain Carré est passionné par les livres et la communion entre les arts. Son répertoire s’étend du Moyen à nos jours sous la forme de monologues et de créations théâtrales..

2023-07-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



François René Duchâble & Alain Carré (Piano-Texts) :

A pianist of extremes, François-René Duchâble led a career as a concert pianist before embarking on radically different ways of serving music.

A precocious musician, François-René Duchâble obtained his first prize at the CNSM in Paris at the age of 13. Three years later, during the Queen Elisabeth International Music Competition in Brussels, he was noticed by Arthur Rubinstein who advised and encouraged him. In 1973, once he had won the Sacha-Schneider Foundation Prize, he began an international career that took him all over the world. He was invited to many festivals: Lucerne, Salzburg, Lockenhaus, Berlin, London and its famous Proms.

In 1981, he received the Grand Prix de l’Académie Charles Cros for his interpretation of Chopin’s Etudes.

In 1986 he was awarded the Grand Prix de l’Académie du Disque Français for his recording of Poulenc’s concertante works.

In 1996, he was elected Instrumental Soloist of the Year at the Victoires de la Musique for three years in a row.

A musician of the French language, actor and director, Alain Carré is passionate about books and the communion between the arts. His repertoire extends from the Middle Ages to the present day in the form of monologues and theatrical creations.

François René Duchâble & Alain Carré (Piano-Textos) :

Pianista de extremos, François-René Duchâble hizo carrera como concertista antes de embarcarse en formas radicalmente distintas de servir a la música.

Músico precoz, François-René Duchâble obtuvo el Primer Premio del Conservatorio de París a los 13 años. Tres años más tarde, en el Concurso Internacional de Música Reina Elisabeth de Bruselas, Arthur Rubinstein se fijó en él y le aconsejó y animó. En 1973, tras ganar el Premio de la Fundación Sacha-Schneider, inició una carrera internacional que le llevó por todo el mundo. Fue invitado a numerosos festivales: Lucerna, Salzburgo, Lockenhaus, Berlín, Londres y sus famosos Proms.

En 1981, recibió el Gran Premio de la Academia Charles Cros por su interpretación de los Estudios de Chopin.

En 1986 recibió el Grand Prix de l’Académie du Disque Français por su grabación de las obras concertantes de Poulenc.

En 1996, durante tres años consecutivos, fue elegido Solista Instrumental del Año en las Victoires de la Musique.

Músico de lengua francesa, actor y director, Alain Carré es un apasionado de los libros y de la comunión entre las artes. Su repertorio abarca desde la Edad Media hasta nuestros días en forma de monólogos y creaciones teatrales.

François René Duchâble & Alain Carré (Piano-Texte) :

François-René Duchâble, ein Pianist der Extreme, hat eine Konzertkarriere hinter sich, bevor er sich auf radikal andere Wege begab, der Musik zu dienen.

Als frühreifer Musiker erhielt François-René Duchâble bereits im Alter von 13 Jahren seinen ersten Preis am CNSM in Paris. Drei Jahre später wurde Arthur Rubinstein beim Internationalen Musikwettbewerb Königin Elisabeth in Brüssel auf ihn aufmerksam, der ihn beriet und förderte. Nachdem er 1973 den Preis der Sacha-Schneider-Stiftung in der Tasche hatte, begann er eine internationale Karriere, die ihn durch die ganze Welt führte. Er wurde von zahlreichen Festivals eingeladen: Luzern, Salzburg, Lockenhaus, Berlin und London mit seinen berühmten Proms.

1981 erhielt er den Grand Prix de l’Académie Charles Cros für seine Interpretation der Etudes von Chopin.

Im Jahr 1986 wurde er für seine Aufnahme von Poulencs Konzertwerken mit dem Grand Prix de l’Académie du Disque Français ausgezeichnet.

Im Jahr 1996 wurde er bei den Victoires de la Musique drei Jahre lang zum Instrumentalsolisten des Jahres gewählt.

Alain Carré ist ein Musiker der französischen Sprache, Schauspieler und Regisseur, der sich leidenschaftlich für Bücher und die Verbindung zwischen den Künsten einsetzt. Sein Repertoire reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart in Form von Monologen und Theaterstücken.

