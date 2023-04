Visite-guidée de la ville BAGNERES-DE-BIGORRE, 19 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Visite guidée de la ville de Bagnères de Bigorre présentée par Benoît

Découverte d’une ville thermale et de son histoire.

Une promenade dans une cité au passé industriel : lainier, marbrier et ferroviaire..

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Départ au Musée Salies

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided tour of the city of Bagnères de Bigorre presented by Benoît

Discovery of a spa town and its history

A walk in a city with an industrial past: wool, marble and railway.

Visita guiada a la ciudad de Bagnères de Bigorre presentada por Benoît

Descubrimiento de una ciudad balneario y su historia

Un paseo por una ciudad con un pasado industrial: lana, mármol y ferrocarril.

Geführte Tour durch die Stadt Bagnères de Bigorre, präsentiert von Benoît

Entdeckung einer Thermalstadt und ihrer Geschichte

Ein Spaziergang durch eine Stadt mit einer industriellen Vergangenheit: Wollverarbeitung, Marmorverarbeitung und Eisenbahn.

