16ème Edition du Festival Piano Pic 2023 BAGNERES-DE-BIGORRE, 17 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Le Duo Geister (Piano) : Unanimement remarqués pour leur symbiose artistique et sonore, David Salmon et Manuel Vieillard sont considérés comme l’un des duos les plus prometteurs de leur génération.

Récompensés en 2019 par le 2e prix de l’International Schubert compétition for piano duet en République tchèque et le 1er prix et prix du public au Concours International de piano à 4 mains de Monaco, ils remportent en 2021 Le premier prix du Concours International de l’ARD Munich, véritable consécration pour le duo de piano, ainsi que 5 prix spéciaux..

2023-07-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-17 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Geister Duo (Piano) : Unanimously noticed for their artistic and sonorous symbiosis, David Salmon and Manuel Vieillard are considered as one of the most promising duos of their generation.

In 2019, they won the 2nd prize at the International Schubert Competition for piano duet in the Czech Republic and the 1st prize and audience prize at the International 4-handed piano competition in Monaco. In 2021, they won the first prize at the ARD Munich International Competition, a real consecration for the piano duet, as well as 5 special prizes.

The Geister Duo (Piano): Elogiados unánimemente por su simbiosis artística y sonora, David Salmon y Manuel Vieillard están considerados como uno de los dúos más prometedores de su generación.

En 2019, obtuvieron el 2º premio en el Concurso Internacional Schubert para dúo de piano en la República Checa y el 1º premio y el premio del público en el Concurso Internacional de piano a 4 manos en Mónaco. En 2021, obtuvieron el primer premio en el Concurso Internacional ARD de Múnich, una auténtica consagración para el dúo de piano, así como 5 premios especiales.

Le Duo Geister (Piano): David Salmon und Manuel Vieillard, die einstimmig für ihre künstlerische und klangliche Symbiose gelobt wurden, gelten als eines der vielversprechendsten Duos ihrer Generation.

Preis beim Internationalen Schubert-Wettbewerb für Klavierduett in der Tschechischen Republik und den 1. Preis und Publikumspreis beim Internationalen Klavierwettbewerb für vier Hände in Monaco. 2021 gewannen sie den 1. Preis beim Internationalen Wettbewerb der ARD München, eine echte Krönung für das Klavierduo, sowie 5 Sonderpreise.

