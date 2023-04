Cyclisme : Haute Route Pyrénées Col d’Aspin et du Tourmalet, 7 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

La Haute Route Pyrénées passe par notre région.

L’ÉTAPE REINE : 108km / 3300m+

L’avant-dernière étape est placée sous le signe des légendes. Depuis sa première apparition sur le Tour de France en 1910, le Col du Tourmalet s’est imposé comme l’une des ascensions les plus importantes de l’histoire du cyclisme. C’est pourquoi il se devait de figurer dans l’édition 2023 de la Haute Route Pyrénées. Au départ de Loudenvielle, le peloton s’attaquera à l’étonnante ascension du Col d’Aspin avant de se lancer dans la légendaire montée du Col du Tourmalet. En atteignant le sommet à 2115m, les coureurs auront la chance d’admirer cette vue spectaculaire et de prendre une photo avec la statue iconique d’Octave Lapize avant une longue montée vers Hautacam, aussi belle que challengeante, où la ligne d’arrivée du jour attendra..

Col d’Aspin et du Tourmalet LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Haute Route Pyrenees passes through our region.

THE QUEEN STAGE: 108km / 3300m+

The penultimate stage is placed under the sign of legends. Since its first appearance in the Tour de France in 1910, the Col du Tourmalet has become one of the most important climbs in the history of cycling. That is why it had to be included in the 2023 edition of the Haute Route Pyrenees. Starting from Loudenvielle, the peloton will tackle the astonishing climb of the Col d’Aspin before embarking on the legendary ascent of the Col du Tourmalet. Upon reaching the summit at 2115m, riders will have the chance to admire the spectacular view and take a photo with the iconic statue of Octave Lapize before a long and challenging climb to Hautacam where the finish line of the day awaits.

La Alta Ruta de los Pirineos pasa por nuestra región.

LA ETAPA REINA: 108km / 3300m+

La penúltima etapa se sitúa bajo el signo de las leyendas. Desde su primera aparición en el Tour de Francia en 1910, el Col du Tourmalet se ha convertido en una de las subidas más importantes de la historia del ciclismo. Por ello, no podía faltar en la edición de 2023 de la Haute Route Pyrénées. Partiendo de Loudenvielle, el pelotón abordará el asombroso Col d’Aspin antes de embarcarse en la legendaria ascensión al Col du Tourmalet. Al llegar a la cima, a 2115 m, los corredores tendrán la oportunidad de admirar la espectacular vista y hacerse una foto con la icónica estatua de Octave Lapize antes de una larga y desafiante subida a Hautacam, donde les espera la línea de meta del día.

Die Haute Route Pyrénées verläuft durch unsere Region.

Die Königsetappe: 108km / 3300m+

Die vorletzte Etappe steht im Zeichen der Legenden. Seit seinem ersten Auftritt bei der Tour de France im Jahr 1910 hat sich der Col du Tourmalet als einer der bedeutendsten Anstiege in der Geschichte des Radsports etabliert. Aus diesem Grund muss er auch in der Ausgabe 2023 der Haute Route Pyrénées vertreten sein. Von Loudenvielle aus wird das Peloton den erstaunlichen Anstieg zum Col d’Aspin in Angriff nehmen, bevor es den legendären Anstieg zum Col du Tourmalet in Angriff nimmt. Wenn die Fahrer den Gipfel auf 2115m erreichen, können sie die spektakuläre Aussicht genießen und ein Foto mit der ikonischen Statue von Octave Lapize machen, bevor der lange Anstieg nach Hautacam beginnt, der ebenso schön wie herausfordernd ist und wo die Ziellinie des Tages wartet.

