CPIE – A LA DECOUVERTE DE LA FLORE BAGNERES-DE-BIGORRE, 27 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre.

SUR LE PLATEAU DE SAUGUE (Vallée de Gavarnie)

Venez découvrir la nature et le patrimoine pastoral de cet étonnant

plateau perché face au cirque de Gavarnie.

Site Natura 2000 Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude..

2023-06-27 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-27 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



ON THE PLATEAU DE SAUGUE (Gavarnie Valley)

Come and discover the nature and the pastoral heritage of this amazing

plateau perched in front of the cirque of Gavarnie.

Site Natura 2000 Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude.

EN LA PLATEA DEL SAUGUE (Valle de Gavarnie)

Venga a descubrir la naturaleza y el patrimonio pastoral de esta sorprendente

meseta situada frente al circo de Gavarnie.

Sitio Natura 2000 Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude.

AUF DEM SAUGUE-PLATEAU (Tal von Gavarnie)

Entdecken Sie die Natur und das pastorale Erbe dieser erstaunlichen Landschaft

plateaus, das gegenüber dem Cirque de Gavarnie liegt.

Natura 2000-Gebiet Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude.

Mise à jour le 2023-03-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65