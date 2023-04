CPIE – 17ème édition des JARDINS SECRETS BAGNERES-DE-BIGORRE, 4 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Venez découvrir les jardins privés de Bagnères-de-Bigorre et ses alentours

à l’occasion de notre 17ème édition des Jardins secrets.

Rendez-vous aussi au vallon de Salut l’après-midi où de nombreuses animations autour du jardin et la biodiversité vous attendent !.

2023-06-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover the private gardens of Bagnères-de-Bigorre and its surroundings

on the occasion of our 17th edition of the Secret Gardens.

You can also visit the Vallon de Salut in the afternoon, where many activities around the garden and biodiversity await you!

Venga a descubrir los jardines privados de Bagnères-de-Bigorre y sus alrededores

con motivo de nuestra 17ª edición de los Jardines Secretos.

También podrá visitar el Vallon de Salut por la tarde, ¡donde le esperan numerosas actividades en torno al jardín y la biodiversidad!

Entdecken Sie die Privatgärten in Bagnères-de-Bigorre und Umgebung

anlässlich unserer 17. Ausgabe der Jardins secrets.

Besuchen Sie am Nachmittag auch das Vallon de Salut, wo zahlreiche Veranstaltungen rund um den Garten und die Artenvielfalt auf Sie warten!

