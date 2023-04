Rencontre lycéennes de video BAGNERES-DE-BIGORRE, 18 mai 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Les RLV se déroulent depuis 33 ans, le week-end de l’Ascension à Bagnères de Bigorre.

C’est un festival de courts-métrages réalisés par des collégiens et lycéens, y compris post-bac. Les films sont projetés en public à la Halle aux Grains (salle de spectacle) en présence d’un jury de professionnels. Des ateliers de formation sont proposés par des animateurs professionnels.

Le « Court des Grands » est une sélection de films en référence au thème de l’année. La Rencontre-Débat permet un échange autour d’un sujet sur le cinéma et la réalisation en milieu scolaire ou assimilé. L’Espace documentaire offre la possibilité d’échanger avec le réalisateur d’un film après sa projection publique..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-20 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The RLV have been held for 33 years, on the weekend of the Ascension in Bagnères de Bigorre.

It is a festival of short films made by high school students, including post-bac. The films are screened in public at the Halle aux Grains (theater) in the presence of a jury of professionals. Training workshops are offered by professional animators.

The « Court des Grands » is a selection of films in reference to the theme of the year. The « Rencontre-Débat » allows for an exchange of ideas on cinema and filmmaking in the school environment or similar. The Documentary Space offers the possibility to discuss with the director of a film after its public screening.

Las RLV se celebran desde hace 33 años el fin de semana de la Ascensión en Bagnères de Bigorre.

Se trata de un festival de cortometrajes realizados por estudiantes de secundaria, incluidos los de post-bachillerato. Las películas se proyectan en público en la Halle aux Grains (teatro) en presencia de un jurado de profesionales. Se ofrecen talleres de formación a cargo de animadores profesionales.

El « Court des Grands » es una selección de películas relacionadas con el tema del año. El « Rencontre-Débat » permite intercambiar puntos de vista sobre el cine y la realización de películas en escuelas o entornos similares. El Espacio Documental ofrece la posibilidad de debatir con el director de una película tras su proyección pública.

Die RLV finden seit 33 Jahren am Himmelfahrtswochenende in Bagnères de Bigorre statt.

Es handelt sich um ein Festival für Kurzfilme, die von Schülern der Mittel- und Oberstufe (auch nach dem Abitur) gedreht wurden. Die Filme werden in der Halle aux Grains (Veranstaltungssaal) in Anwesenheit einer Fachjury öffentlich vorgeführt. Es werden Workshops von professionellen Animateuren angeboten.

Der « Court des Grands » ist eine Auswahl von Filmen, die sich auf das Thema des Jahres beziehen. Die Rencontre-Débatte ermöglicht einen Austausch über ein Thema zu Film und Regie in Schulen oder ähnlichen Einrichtungen. Der Dokumentarfilmbereich bietet die Möglichkeit, nach der öffentlichen Vorführung eines Films mit dem Regisseur zu diskutieren.

