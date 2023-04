Vide grenier BAGNERES-DE-BIGORRE, 8 mai 2023, Bagnères-de-Bigorre.

L’escola calandreta de Banheras organise son vide grenier le 8 mai sur les quai de l’Adour, buvette et grillade.

Contact au 07 68 20 34 07.

BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnéres de bigorre

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The escola calandreta de Banheras organizes its flea market on May 8 on the quays of the Adour, refreshments and barbecue.

Contact at 07 68 20 34 07

La Escola Calandreta de Banheras organiza su venta de garaje el 8 de mayo a orillas del Adour, con refrescos y barbacoa.

Contacto: 07 68 20 34 07

Die escola calandreta de Banheras organisiert am 8. Mai ihren Flohmarkt am Kai des Adour, mit Getränken und Grillspezialitäten.

Kontakt unter 07 68 20 34 07

