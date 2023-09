Spectacle « L’île de Tulipatan » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 6 avril 2024, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

L’île de Tulipatan se place dans la veine la plus bouffe et débridée du compositeur Jacques Offenbach. Cette pièce, créée en septembre 1868, marque aussi son retour en tant que compositeur au théâtre des Bouffes Parisiens, dont il n’est plus le directeur depuis trois ans : « La scène se passe dans l’île de Tulipatan, à 25.000 kilomètres de Nanterre, 473 ans avant l’invention des crachoirs hygiéniques. »

Pour éviter à son roi la déception de n’avoir pas d’héritier mâle, Romboïdal, grand sénéchal de l’île, décide de faire passer la fille que la reine vient de mettre au monde pour un garçon prénommé Alexis. De son côté Théodorine, l’épouse de Romboïdal, craignant que le fils auquel elle vient de donner le jour ne soit obligé de partir un jour pour la guerre, ne voit d’autre solution que de déclarer à l’état civil une fille du nom d’Hermosa.

Durée : 1h10.

2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



L’île de Tulipatan is in the most bouffe and unbridled vein of composer Jacques Offenbach. Premiered in September 1868, it also marked Offenbach?s return as composer to the Théâtre des Bouffes Parisiens, of which he had been the director for three years: « The scene takes place on the island of Tulipatan, 25,000 kilometers from Nanterre, 473 years before the invention of hygienic spittoons

To spare his king the disappointment of not having a male heir, Romboïdal, the island?s grand seneschal, decides to pass off the daughter the queen has just given birth to as a boy named Alexis. For her part, Romboïdal?s wife Théodorine, fearing that the son she has just given birth to will one day have to go to war, sees no other solution than to register a daughter named Hermosa.

Running time: 1 hour 10 minutes

L’île de Tulipatan está en la vena más bouffe y desenfrenada del compositor Jacques Offenbach. La obra, estrenada en septiembre de 1868, supuso también su regreso como compositor al Théâtre des Bouffes Parisiens, del que había sido director durante tres años: « La escena se desarrolla en la isla de Tulipatan, a 25.000 kilómetros de Nanterre, 473 años antes de la invención de las escupideras higiénicas

Para evitar a su rey la decepción de no tener un heredero varón, Romboïdal, el gran senescal de la isla, decide hacer pasar a la hija que la reina acaba de dar a luz por un niño llamado Alexis. Por su parte, Théodorine, esposa de Romboïdal, teme que el hijo que acaba de dar a luz tenga que ir un día a la guerra, y no ve otra solución que registrar a una hija llamada Hermosa.

Duración: 1 hora 10 minutos

L’île de Tulipatan ist ein Werk des Komponisten Jacques Offenbach, das sich in die Reihe seiner eher buffigen und zügellosen Werke einreiht. Das Stück, das im September 1868 uraufgeführt wurde, markiert auch seine Rückkehr als Komponist an das Théâtre des Bouffes Parisiens, dessen Direktor er seit drei Jahren nicht mehr war: « Die Szene spielt auf der Insel Tulipatan, 25.000 Kilometer von Nanterre entfernt, 473 Jahre vor der Erfindung des hygienischen Spucknapfes. »

Um seinem König die Enttäuschung zu ersparen, keinen männlichen Erben zu haben, beschließt Romboïdal, der Großseneschalk der Insel, die Tochter, die die Königin gerade geboren hat, als einen Jungen namens Alexis auszugeben. Romboidals Frau Theodorine befürchtet, dass der Sohn, den sie geboren hat, eines Tages in den Krieg ziehen muss.

Dauer: 1h10

Mise à jour le 2023-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65