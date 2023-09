Spectacle « MARIÅJ en chønsons » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 8 mars 2024, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Après « Hømåj à la Chønson Française », venez (re)découvrir « Mariåj en Chønsons », le spectacle des Blønd and Blönd and Blónd !

French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive. Vous êtes convié(es) au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C’est tout naturellement que ce suédois et cette française se sont tourné(es) vers les Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union.

Extraits du menu : velouté de premiers émois d’amour, carpaccio de douceur animale sauce L214, terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny, plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle, farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, et autres friandises musicales et digestives.

En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous !

Durée : 1h30.

2024-03-08 20:30:00

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



After « Hømåj à la Chønson Française », come and (re)discover « Mariåj en Chønsons », the show by Blønd and Blönd and Blónd!

French touch, guimauve, variétoche, java-musette, no classic can resist their passionate but corrosive Swedishness. You’re invited to Magnus and Gwendoline’s wedding feast. Naturally, this Swedish couple turned to Blønd and Blönd and Blónd to celebrate their union.

Excerpts from the menu: velouté de premiers émois d?amour, carpaccio de douceur animale sauce L214, terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny, plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle, farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d?acidulé Lio Ferré, and other musical and digestive treats.

In short, if you love Ingmar Dassin and Joe Bergman, this show is for you!

Running time: 1h30

Después de « Hømåj à la Chønson Française », venga a (re)descubrir « Mariåj en Chønsons », ¡el espectáculo de Blønd y Blönd y Blónd!

Toque francés, malvavisco, variétoche, java-musette, no hay clásico que se resista a su sueco apasionado pero corrosivo. Han sido invitados a la cena de boda de Magnus y Gwendoline. Era natural que esta pareja sueca y francesa recurriera a Blønd y Blönd y Blónd para celebrar su unión.

Extractos del menú: velouté de premiers émois d’amour, carpaccio de douceur animale sauce L214, terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny, plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle, farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, y otras delicias musicales y digestivas.

En resumen, si le gustan Ingmar Dassin y Joe Bergman, ¡este es su espectáculo!

Duración: 1h30

Nach « Hømåj à la Chønson Française », entdecken Sie (wieder) « Mariåj en Chønsons », die Show von Blønd and Blönd and Blónd!

French Touch, Marshmallow, Varieté, Java-Musette – kein Klassiker kann ihrer leidenschaftlichen, aber ätzenden Schwedischkeit widerstehen. Sie sind zum Hochzeitsmahl von Magnus und Gwendoline eingeladen. Es ist ganz natürlich, dass dieser Schwede und diese Französin sich an Blønd and Blönd and Blónd gewandt haben, um ihre Hochzeit zu feiern.

Auszüge aus dem Menü: Velouté aus ersten Liebesgefühlen, Carpaccio aus tierischer Süße mit L214-Sauce, Franchouille-Terrine mit Johnny-Wein-Emulsion, Hømåj-Platte mit verschiedenen Weichkäse-Liedern, seidige Farandole aus gebräuntem Carla-Zucker, säuerlichem Lio Ferré und anderen musikalischen und verdauungsfördernden Leckereien.

Kurz gesagt: Wenn Sie Ingmar Dassin und Joe Bergman mögen, ist diese Show genau das Richtige für Sie!

Dauer: 1,5 Stunden

