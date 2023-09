Spectacle « Sur le fil… » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 10 février 2024, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, Sur le fil… met en scène ce moment passé à attendre, ce moment de transition, vécu seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin d’évasion, dans l’antichambre de ses pensées.

Véritable aventure humaine incarnée par six personnages, ce spectacle nous plonge dans un univers où le décor s’anime, où les tableaux grimacent et où souffler sur un bouquet de roses nous entraîne pour une valse à mille temps.

Spectacle familial : à partir de 6 ans

Durée : 1h.

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A blend of hip-hop dance, burlesque and poetry, Sur le fil? depicts that moment spent waiting, that moment of transition, lived alone or in a group, between dream and reality, in which each of us seeks our own path of escape, in the antechamber of our thoughts.

A real human adventure embodied by six characters, this show plunges us into a universe where the scenery comes to life, the tableaux grimace and blowing on a bouquet of roses takes us on a thousand-beat waltz.

Family show: ages 6 and up

Running time: 1 hour

Mezcla de danza hip-hop, burlesque y poesía, Sur le fil? representa ese momento de espera, ese instante de transición, vivido solo o en grupo, entre el sueño y la realidad, en el que cada uno de nosotros busca su propia vía de escape, en la antesala de nuestros pensamientos.

Auténtica aventura humana encarnada por seis personajes, este espectáculo nos sumerge en un mundo donde los decorados cobran vida, los cuadros hacen muecas y soplar sobre un ramo de rosas nos lleva a un vals de mil tiempos.

Espectáculo familiar: a partir de 6 años

Duración: 1 hora

Zwischen Hip-Hop-Tanz, Burlesque und Poesie inszeniert Sur le fil? den Moment des Wartens, den Moment des Übergangs, den man allein oder in der Gruppe erlebt, zwischen Traum und Wirklichkeit, in dem jeder seinen eigenen Weg der Flucht sucht, in den Vorzimmern seiner Gedanken.

Das Stück ist ein menschliches Abenteuer, das von sechs Figuren verkörpert wird und uns in eine Welt eintauchen lässt, in der das Bühnenbild zum Leben erwacht, in der die Bilder grinsen und in der das Anpusten eines Rosenstraußes uns zu einem Walzer in tausend Takten verführt.

Familienvorstellung: ab 6 Jahren

Dauer: 1 Stunde

