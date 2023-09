Orchestre symphonique du Sud-Ouest BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 13 janvier 2024, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pour commencer l’année 2024 en beauté et en musique, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest et son directeur musical Alain Perpetue vous invitent à son incontournable concert du nouvel an, véritable voyage musical.

Une musique qui brille et qui pétille : un plaisir à partager avec toute la famille !

Créé en 2007 par Bernard Salles, cet orchestre associatif réunit une cinquantaine de musiciens expérimentés et enthousiastes, amateurs pour la plupart, souvent issus des écoles de musique de Nouvelle-Aquitaine ou d’Occitanie, encadrés par des professionnels.

Selon les œuvres proposées, ils sont rejoints par des jeunes solistes de niveau international ou des chœurs amateurs de qualité.

Durée : 2h.

2024-01-13 20:30:00 fin : 2024-01-13 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



To kick off 2024 with a musical flourish, the Orchestre Symphonique du Sud-Ouest and its musical director Alain Perpetue invite you to their not-to-be-missed New Year?s concert, a veritable musical voyage.

Music that sparkles and shines: a pleasure to share with the whole family!

Founded in 2007 by Bernard Salles, this community orchestra brings together some fifty experienced and enthusiastic musicians, most of them amateurs, often from music schools in the Nouvelle-Aquitaine or Occitanie regions, under the guidance of professionals.

Depending on the works on offer, they are joined by young soloists of international stature or top-quality amateur choirs.

Duration: 2 hours

Para dar el pistoletazo de salida a 2024 por todo lo alto, la Orchestre Symphonique du Sud-Ouest y su director musical Alain Perpetue le invitan a su ineludible concierto de Año Nuevo, un auténtico viaje musical.

Música que brilla y resplandece: ¡un placer para compartir con toda la familia!

Fundada en 2007 por Bernard Salles, esta orquesta sin ánimo de lucro reúne a unos cincuenta músicos experimentados y entusiastas, en su mayoría aficionados, a menudo procedentes de escuelas de música de las regiones de Nouvelle-Aquitaine u Occitanie, bajo la dirección de profesionales.

En función de las obras propuestas, se unen a ellos jóvenes solistas de talla internacional y coros de aficionados de gran calidad.

Duración: 2 horas

Um das Jahr 2024 mit Schönheit und Musik zu beginnen, laden Sie das Orchestre Symphonique du Sud-Ouest und sein musikalischer Leiter Alain Perpetue zu seinem unumgänglichen Neujahrskonzert ein, einer wahren musikalischen Reise.

Eine Musik, die glänzt und funkelt: ein Vergnügen, das Sie mit der ganzen Familie teilen können!

Dieses 2007 von Bernard Salles gegründete Vereinsorchester vereint etwa fünfzig erfahrene und begeisterte Musiker, meist Amateure, die oft aus Musikschulen in der Region Nouvelle-Aquitaine oder Okzitanien stammen und von Profis betreut werden.

Je nach Werk werden sie von jungen Solisten von internationalem Niveau oder von erstklassigen Amateurchören unterstützt.

Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65