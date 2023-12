Circuit des Crèches de Noël BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Circuit des Crèches de Noël BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 30 décembre 2023

2023-12-30 15:00:00 à 17:00:00

fin : 2023-12-30 17:00:00 Découvrez le circuit des crèches de Noël des 29 églises du Moyen et Haut Adour de Barbazan Debat à Ste Marie de Campan. Ouverture des églises de 15h à 17h..

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

