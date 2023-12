Balades à dos de Poneys BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 29 décembre 2023 14:00, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Balades à dos de Poneys

Offert par la municipalité.

Départ du jardin des Vignaux.

2023-12-29 14:00:00 fin : 2023-12-29 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE au jardin des Vignaux

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pony rides

Offered by the municipality.

Departure from the Vignaux garden

Paseos en poni

Ofrecido por el municipio.

Salida del jardín de Vignaux

Ausritte auf dem Rücken von Ponys

Angeboten von der Gemeinde.

Abfahrt vom Vignaux-Garten

Mise à jour le 2023-12-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65