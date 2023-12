Vin chaud et animation musicale BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 27 décembre 2023 18:30, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Moment de convivialité, offert par la municipalité dans le cadre des fêtes de fin d’année..

2023-12-27 18:30:00 fin : 2023-12-27 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE sur les Coustous

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A moment of conviviality, offered by the municipality as part of the end-of-year celebrations.

Un momento de convivencia, ofrecido por el municipio como parte de las celebraciones de fin de año.

Geselliger Moment, der von der Gemeinde im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten angeboten wird.

