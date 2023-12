Promenade en calèche BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 27 décembre 2023 09:30, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Promenades en calèche.

Offert par la municipalité.

Départ à côté du kiosque.

2023-12-27 09:30:00 fin : 2023-12-27 12:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE départ du centre ville (à côté du kiosque)

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Horse-drawn carriage rides.

Offered by the municipality.

Departure next to the bandstand

Paseos en coche de caballos.

Ofrecidos por el ayuntamiento.

Salida junto al quiosco de música

Fahrten mit der Pferdekutsche.

Angeboten von der Gemeinde.

Abfahrt neben dem Kiosk

