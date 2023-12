Visite du Père Noël BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 24 décembre 2023 10:00, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Déambulation du Père Noël en centre-ville par l’association des commerçants Shopping Bagnères ..

2023-12-24 10:00:00 fin : 2023-12-24 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE en centre ville

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Santa Claus strolls through the town centre by the Shopping Bagnères association.

Papá Noel se pasea por el centro de la ciudad de la mano de la asociación Shopping Bagnères.

Umzug des Weihnachtsmanns durch die Innenstadt durch die Vereinigung der Kaufleute Shopping Bagnères .

