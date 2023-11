Marché de Noël BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 17 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Comme chaque année, le Rotary Club de Bagnères-de-Bigorre organise un marché de Noël au profit de ses œuvres sociales et humanitaires. Au total, plus de 120 exposants seront présents pour vous faire découvrir nos produits du terroir, l’artisanat local et vous donner plein d’idées cadeaux !

Au programme :

Le chœur « les cloches de Noël » se produira à 11h.

Assistez au concert rock « Shake n’Mat » à 12h et à 15h.

Et plein de surprises !.

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Place des Coustous, Places Jubinal et Lafayette

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As every year, the Rotary Club of Bagnères-de-Bigorre is organizing a Christmas market in aid of its social and humanitarian projects. In all, over 120 exhibitors will be on hand to showcase local produce and crafts, and give you plenty of gift ideas!

On the program:

The choir « Les cloches de Noël » will perform at 11am.

Attend the « Shake n’Mat » rock concert at 12pm and 3pm.

And lots of surprises!

Como cada año, el Rotary Club de Bagnères-de-Bigorre organiza un mercado navideño en beneficio de su labor social y humanitaria. En total, más de 120 expositores le harán descubrir nuestros productos locales y artesanales, ¡y le darán muchas ideas para regalar!

En el programa:

El coro « Les cloches de Noël » actuará a las 11h.

El concierto de rock « Shake n’Mat » a las 12h y a las 15h.

Y muchas sorpresas

Wie jedes Jahr veranstaltet der Rotary Club Bagnères-de-Bigorre einen Weihnachtsmarkt zugunsten seiner sozialen und humanitären Werke. Insgesamt werden mehr als 120 Aussteller anwesend sein, um Ihnen unsere regionalen Produkte und das lokale Kunsthandwerk vorzustellen und Ihnen viele Geschenkideen zu geben!

Auf dem Programm stehen:

Der Ch?ur « les cloches de Noël » tritt um 11 Uhr auf.

Besuchen Sie das Rockkonzert « Shake n’Mat » um 12 Uhr und um 15 Uhr.

Und viele weitere Überraschungen!

