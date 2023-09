Noël au naturel BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 16 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

A l’approche de Noël, venez fabriquer vos décorations à l’aide d’éléments naturels.

Inscription obligatoire :

Adhérent : 5€

Non adhérent : 10€.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As Christmas approaches, come and make your own decorations using natural elements.

Registration required:

Member: 5?

Non-member : 10?

Ahora que se acerca la Navidad, ven a hacer tus propios adornos utilizando elementos naturales.

Inscripción obligatoria:

Socios: 5?

No socios: 10?

Da Weihnachten vor der Tür steht, können Sie hier Ihre Dekorationen aus natürlichen Elementen herstellen.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Mitglied: 5?

Nicht-Mitglied: 10?

