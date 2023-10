Escale chilienne – Lectures BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 15 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Textes lus par l’association Mots et Compagnie et le personnel de la Médiathèque :

– Dans le sillage de la baleine de Francisco Coloane

– Extrait de » L’ homme qui lisait des romans d’amour” de Luis Sepúlveda

– Extrait du Chant général “ Surgissent les oiseaux » de Pablo Neruda

– Extrait de « Être à distance » de Carla Guelfenbein

– Extrait de « Bienvenue au paradis » d’Ángel Parra

– Poésies de Pablo Neruda

– « Deja la vida volar » de Victor Jara.

2023-12-15 18:15:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Hall de la médiathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Texts read by the Mots et Compagnie association and the Médiathèque staff:

– In the wake of the whale by Francisco Coloane

– Excerpt from Luis Sepúlveda’s L’homme qui lisait des romans d’amour?

– Excerpt from Chant général ? Surgissent les oiseaux » by Pablo Neruda

– Extract from « Être à distance » by Carla Guelfenbein

– Excerpt from « Welcome to paradise » by Ángel Parra

– Poetry by Pablo Neruda

– « Deja la vida volar » by Victor Jara

Textos leídos por la asociación Mots et Compagnie y el personal de la Médiathèque :

– Tras la estela de la ballena de Francisco Coloane

– Extracto de « El hombre que leía novelas románticas? de Luis Sepúlveda

– Extracto de « Chant général ? Surgissent les oiseaux » de Pablo Neruda

– Extracto de « Être à distance » de Carla Guelfenbein

– Extracto de « Bienvenido al paraíso » de Ángel Parra

– Poesía de Pablo Neruda

– « Deja la vida volar » de Víctor Jara

Texte, die von der Vereinigung Mots et Compagnie und dem Personal der Mediathek gelesen werden:

– Im Kielwasser des Wals von Francisco Coloane

– Auszug aus « Der Mann, der Liebesromane las » von Luis Sepúlveda

– Auszug aus dem Allgemeinen Gesang ? Surgissent les oiseaux » von Pablo Neruda

– Auszug aus « Être à distance » von Carla Guelfenbein

– Auszug aus « Willkommen im Paradies » von Ángel Parra

– Gedichte von Pablo Neruda

– « Deja la vida volar » von Victor Jara

Mise à jour le 2023-10-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65