Visite guidée du Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 14 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Visite guidée du Musée du Marbre.

Vous pourrez tout savoir sur le marbre, depuis la carrière jusqu’à la pièce finie.

Vous découvrir aussi une incroyable collection de marbres pyrénéens et européens..

2023-12-14 10:00:00 fin : 2023-12-14 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Rendez-vous au Musée du Marbre (vallon du Salut)

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided tour of the Marble Museum.

You can learn everything about marble, from the quarry to the finished piece.

You will also discover an incredible collection of Pyrenean and European marbles.

Visita guiada al Museo del Mármol.

Podrá aprenderlo todo sobre el mármol, desde la cantera hasta la pieza acabada.

También descubrirá una increíble colección de mármoles pirenaicos y europeos.

Geführter Besuch des Marmormuseums.

Hier können Sie alles über Marmor erfahren, vom Steinbruch bis zum fertigen Stück.

Sie werden auch eine unglaubliche Sammlung von Marmor aus den Pyrenäen und Europa entdecken.

