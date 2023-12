spectale « Jimmy. Dormira ? Dormira pas ? » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Jimmy est un garçon comme les autres mais ce soir il ne veut pas dormir, alors dans son lit, sous son drap, avec son oreiller, son polochon, Jimmy va s’inventer un monde bien à lui, une rêverie poétique où chaque objet va se transformer peu à peu en autant de jouets, en autant d’amis.

Un petit monde fantastique va naître de son sommeil agité, un monde où le son du piano est omniprésent, faisant redécouvrir quelques grands tubes empruntés à la musique classique.

Ce spectacle a été représenté plus de 170 fois depuis décembre 2012 devant des crèches, des écoles maternelles et lors de plusieurs festivals pour le jeune public en Hautes-Pyrénées, dans le Gers, en Haute-Vienne, en Haut-De-France, en Pyrénées Atlantique, dans Les Landes et en Haute-Garonne.

Le Collectif Décomposé est soutenu par La Région Occitanie et Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Deux représentations : à 10h30 et 17h

3 euros + 1 euro d’adhésion.

2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Tiers-Lieux en Bigorre

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jimmy is a boy like any other, but tonight he doesn’t want to sleep, so in his bed, under his sheet, with his pillow and his duffel bag, Jimmy invents a world of his own, a poetic reverie in which each object is gradually transformed into as many toys, as many friends.

A fantastic little world is born from his restless sleep, a world where the sound of the piano is omnipresent, rediscovering some of the great hits borrowed from classical music.

This show has been performed over 170 times since December 2012 in front of crèches, nursery schools and at several festivals for young audiences in Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Vienne, Haut-De-France, Pyrénées Atlantique, Landes and Haute-Garonne.

Le Collectif Décomposé is supported by La Région Occitanie and Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Two performances: 10:30am and 5pm

3 euros + 1 euro membership

Jimmy es un niño como cualquier otro, pero esta noche no quiere dormir, así que en su cama, bajo su sábana, con su almohada y su bolsa de viaje, Jimmy inventa un mundo propio, una ensoñación poética en la que cada objeto se transforma poco a poco en otros tantos juguetes, en otros tantos amigos.

De su sueño inquieto nace un pequeño mundo fantástico, un mundo donde el sonido del piano es omnipresente, redescubriendo algunos de los grandes éxitos tomados de la música clásica.

Este espectáculo se ha representado más de 170 veces desde diciembre de 2012 en guarderías, escuelas infantiles y en varios festivales para público joven en Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Vienne, Haut-De-France, Pyrénées Atlantique, Landes y Haute-Garonne.

Le Collectif Décomposé cuenta con el apoyo de La Région Occitanie y Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Dos funciones: a las 10.30 h y a las 17 h

3 euros + 1 euro de abono

Jimmy ist ein Junge wie alle anderen, aber heute Nacht will er nicht schlafen. In seinem Bett, unter seinem Laken, mit seinem Kissen, seinem Kissen, erfindet Jimmy eine ganz eigene Welt, eine poetische Träumerei, in der sich jeder Gegenstand nach und nach in ebenso viele Spielzeuge, in ebenso viele Freunde verwandeln wird.

Eine kleine Fantasiewelt entsteht aus seinem unruhigen Schlaf, eine Welt, in der der Klang des Klaviers allgegenwärtig ist und einige große Hits aus der klassischen Musik wiederentdeckt werden.

Dieses Stück wurde seit Dezember 2012 mehr als 170 Mal vor Kinderkrippen, Kindergärten und bei mehreren Festivals für junges Publikum in Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Vienne, Haut-De-France, Pyrénées Atlantique, Les Landes und Haute-Garonne aufgeführt.

Das Collectif Décomposé wird von der Region Okzitanien und dem Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées unterstützt.

Zwei Aufführungen: um 10.30 Uhr und 17 Uhr

3 Euro + 1 Euro Mitgliedschaft

Mise à jour le 2023-12-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65