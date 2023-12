Messe chantée des Chanteurs Montagnards BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 10 décembre 2023 10:30, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pour la Sainte Cécile, retrouvez les chanteurs montagnards d’Alfred Roland à 10h30 à l’Eglise St Vincent pour une messe chantée..

2023-12-10 10:30:00 fin : 2023-12-10 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE église saint vincent

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



For Saint Cecilia’s Day, join Alfred Roland’s mountain singers at 10:30 a.m. in Eglise St Vincent for a sung mass.

Para el día de Santa Cecilia, únase a los cantantes de montaña de Alfred Roland a las 10.30 h en la iglesia de San Vicente para una misa cantada.

Zum Fest der Heiligen Cäcilie treffen Sie die Bergsänger von Alfred Roland um 10:30 Uhr in der Kirche St Vincent zu einer gesungenen Messe.

Mise à jour le 2023-12-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65