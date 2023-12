Stage hip-hop avec Lowriz BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Stage de Hip-Hop avec Lowriz de 14h30 à 16h à l’Espace Nimba Salle 1..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Espace Nimba

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Hip-Hop workshop with Lowriz from 2:30pm to 4pm at Espace Nimba Salle 1.

Taller de hip-hop con Lowriz de 14.30 a 16.00 h en Espace Nimba Salle 1.

Hip-Hop-Workshop mit Lowriz von 14:30 bis 16:00 Uhr im Espace Nimba Saal 1.

